Frana sul Monte Grappa: chiusa la provinciale "Generale Giardino"

A seguito delle intense piogge di questi giorni, sulla Strada provinciale 140 "Generale Giardino", lungo il Monte Grappa nel trevigiano, è stata registrata una frana che ha reso indispensabile la chiusura del traffico. La viabilità interessata dalla frana è quella che collega la località Semonzo del Grappa a Cima Grappa ed il tratto intercluso è by-passabile tramite una carrareccia (ex strada militare) Col Serai - Campocroce.



La Provincia di Treviso - che dà notizia del fatto - con i tecnici è al lavoro per rimuovere il materiale instabile, verificare la necessità di opere di protezione, messa in sicurezza e di ripristino delle condizioni di esercizio della direttrice stradale. «La mia preoccupazione - dichiara il Presidente Stefano Marcon - è che questa strada risulta molto frequentata in questo periodo, sia per le celebrazioni della Grande Guerra, che da manifestazioni sportive classiche della stagione. La sua importanza ed utilità è anche riferita all'accesso a numerosi alpeggi e attività agrituristiche. Il perdurare di queste condizioni meteorologiche, non fa sperare nulla di buono e la pericolosità di quei versanti, potrebbe dare ulteriori segnali di cedimento».

