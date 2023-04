Conegliano. Festa da ballo con 500 persone, ma era tutto fuori norma: il questore chiude per 10 giorni il Filo Eventi

CONEGLIANO - Nella giornata odierna, martedì 18 aprile, è stata notificata dalla Questura di Treviso la chiusura di un esercizio pubblico a Conegliano.



Le irregolarità

Il provvedimento prevede la necessaria inattività del locale pera decorrere dal 18 aprile, chiuso al pubblico con contestuale sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.La chiusura è stata comminata a seguito dei controlli notturni predisposti dalla Questura di Treviso e svolti lo scorso fine settimana dai poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Treviso unitamente ai colleghi del Commissariato, a personale della Polizia Locale di Conegliano e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso.



Sono state contestate a carico dell’esercizio pubblico, sito in Via Ca ‘ di Villa, varie irregolarità, in particolare violazioni in materia di sicurezza e relative alla cartellonistica.

Nel corso della serata è stato accertato lo svolgimento di un intrattenimento musicale danzante aperto al pubblico con circa 500 persone, senza autorizzazioni di pubblica sicurezza, oltre all’accertamento dei percorsi di emergenza non adeguati e privi di illuminazione.

Il numero degli avventori è risultato notevolmente superiore alla capienza massima e il gestore non è risultato in possesso della necessaria licenza di agibilità né del Certificato di Prevenzione Incendi: era stata di fatto aperta una sala da ballo non autorizzata, in luogo della ordinaria somministrazione di bevande e alimenti corrispondente alla Scia.