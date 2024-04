TREVISO - Oggi, 10 aprile, nella cornice della ex Chiesa di S. Teonisto, la Polizia di Stato di Treviso ha celebrato il 172° Anniversario della sua Fondazione. La giornata è iniziata, in Questura, con la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei caduti da parte del Questore e del Prefetto, alla presenza dei familiari delle vittime, dei funzionari, del personale e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato. La cerimonia alla Chiesa di S. Teonisto, tenuta alla presenza della Autorità e dei rappresentanti delle Istituzioni e di numerosi ospiti della provincia, è stata introdotta dalla leggenda del Piave, cantata dal Maestro Grollo con l’accompagnamento del Maestro Camponogara.

Il Questore, dopo aver ricordato i poliziotti che hanno riportato ferite in servizio, i caduti nell’adempimento del dovere e quelli che ci hanno lasciato, nel suo intervento ha voluto ringraziare tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno che, in servizio presso gli Uffici della provincia, ogni giorno onorano l’uniforme svolgendo il proprio servizio con professionalità e abnegazione, per tutelare il bene comune e per far fronte agli scenari sempre più complessi imposti dalla società post-moderna e dal rapido cambiamento delle dinamiche relazionali e sociali. Si tratta – ha precisato il Questore – di sfide difficili, che impongono uno sforzo corale e sinergico delle Istituzioni e dei singoli cittadini.

Dalle ore 9 è stato attivo in Piazza dei Signori, in Piazza Indipendenza e in Piazzetta Aldo Moro il Villaggio della Polizia, con gli stand delle varie articolazioni, che hanno illustrato alla cittadinanza e alle numerose scolaresche intervenute l’attività delle varie articolazioni della Polizia di Stato, divulgando alla collettività i valori della legalità e della sicurezza. Sono stati messi in mostra anche numerosi veicoli del passato e del presente, tra cui un’auto storica del 1961 e una motoslitta del Centro di Addestramento Alpino di Moena. Grande interesse hanno riscosso le dimostrazioni della Polizia Stradale, che con apparecchiature speciali ha accompagnato i visitatori in un percorso volto a far comprendere i rischi connessi alla circolazione sulle strade. Gli operatori che d’inverno effettuano il servizio di sicurezza e soccorso in montagna hanno divulgato le regole e i consigli per la sicurezza in montagna. Nello stand della Divisione Anticrimine, invece, sono stati divulgati gli strumenti previsti per il contrasto alla violenza di genere e domestica e in danno alle persone fragili, e la Polizia Scientifica ha illustrato i dispositivi tecnici che vengono utilizzati a supporto dell’attività investigativa per raccogliere ed assicurare le prove dei delitti. (Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche)