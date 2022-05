VITTORIO VENETO - Incendio in un ricovero attrezzi a ridosso delle abitazioni, oggi 13 maggio, causato da un'esplosione di bombole cariche di Gpl che sono esplose a Borgo Fais a Longhere, frazione di Vittorio Veneto. Non ci sono feriti, un residente è riuscito a mettersi in salvo ed è sotto choc. Sul posto, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia locale.