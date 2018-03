L'assedio dei discount tedeschi: â€‹due centri commerciali in arrivo

di Elena Filini

TREVISO - Si prepara a sbarcare in grande stile anche a Treviso,, la più grande catena di discount tedesca. E i primi due punti vendita sorgeranno quasi certamente proprio in viale della Repubblica, di fronte a supermercati già esistenti. Il primo nell'area prospiciente l'Appiani, quella di fronte al Panorama e di proprietà di Facoim Srl. Il secondo, nel lotto di proprietà di Victoria SrlAree che grazie al nuovo Piano degli Interventi hanno ricevuto il definitivo sì all'edificazione grazie all'accordo pubblico-privato, che prevede una contropartita di pubblico beneficio:Il primo discount dovrebbe sorgere sull'area di proprietà Facoim Srl, una superficie commerciale con struttura vendita di circa 1500 metri quadri. La strategia del colosso tedesco è quella di posizionare i nuovi punti vendita davanti ai supermercati tradizionale, in modo da attrarre la stessa clientela. I tempi dipenderanno dalle scelte della ditta costruttrice, la Favarato, che già un anno fa aveva inoltrato la richiesta al Comune...