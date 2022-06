TREVISO - Brutto incidente stradale per Barbara Sardella. La dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Treviso è uscita di strada mentre era alla guida della sua auto. Oltre alla macchina praticamente distrutta, nell'impatto la dirigente 48enne si è fratturata una scapola. È stata medicata in ospedale. E poi ha potuto far ritorno a casa.

LA DINAMICA

«È andata bene - spiega - fortunatamente non è successo nulla di grave». Si è trattato di una fuoriuscita autonoma, che non ha coinvolto altri automobilisti. Le cause non sono ancora chiare. Sardella potrebbe essere stata colta da un malore o da un colpo di sonno che le ha fatto perdere il controllo della macchina. Un istante e si è ritrovata fuori strada, con l'auto accartocciata. Quel che è già certo è che non stava usando lo smartphone. L'incidente, insomma, non è nato da una distrazione. «No, niente cellulare - conferma - la diretta interessata non ho ancora capito se è stato un malore o un colpo di sonno». Adesso si apre il periodo della convalescenza. Serviranno almeno alcuni giorni per iniziare e recuperare mettendosi le botte alle spalle. Anche se in realtà non c'è molto tempo a disposizione.

POCO TEMPO

Con il conto alla rovescia verso gli esami di maturità, infatti, è iniziato uno dei periodi più caldi dell'anno per il mondo della scuola. L'ufficio scolastico sta lavorando in particolare per completare il quadro delle assegnazioni degli incarichi di presidenza nelle varie commissioni. E come ogni anno si fatica a coprire tutti i buchi. Sono circa 7mila gli studenti trevigiani che stanno completando il quinto anno delle superiori. Gli esami inizieranno il 22 giugno con la prima prova scritta di italiano, sulla base delle sette tracce decise dal ministero, uguali per tutte le scuole. Il giorno dopo si terrà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo. Questa ultima sarà definita da ogni singolo istituto. In questo modo i commissari interni potranno calibrare i quesiti in base al programma effettivamente svolto, anche in considerazione dell'onda lunga dell'emergenza Covid. Verranno predisposte tre tracce. E il giorno dell'esame ne verrà sorteggiata una. Dopodiché si apriranno gli orali. I colloqui partiranno da un argomento scelto dalla commissione, tra testi, documenti, progetti e così via, e toccheranno anche l'educazione civica e le esperienze fatte nel percorso ex alternanza scuola-lavoro.