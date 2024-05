PREGANZIOL (TREVISO) In 300 per la presentazione di tutte le liste a sostegno di Gianni Cestaro, candidato sindaco di Preganziol. E tra loro anche Sabrina Salerno con il figlio Luca Maria Monti, che, a soli 20 anni, è tra i più giovani candidati nella civica di Cestaro.

L’altra sera, una grande festa tra musica e momenti dedicati alla memoria di Lisa Labbrozzi, la 39enne trovata morta nella sua casa di Casale sul Sile il 13 maggio e responsabile elettorale di Forza Italia a Preganziol. Presenti anche i sindaci di Mogliano e Marcon, Davide Bortolato e Matteo Romanello. «C’è stato un riscontro molto positivo - spiega Cestaro - anche se non siamo riusciti a fare proprio tutto quello che avevamo in mente di fare, per colpa della pioggia, ma sono molto contento perché siamo riusciti a presentare i punti salienti del programma». Tutti ad eccezione dei candidati di Forza Italia che, nel rispetto della memoria di Lisa Labbrozzi, si sono astenuti dalla presentazione ufficiale, limitandosi a due interventi, quello di Letizia Ortica, storica esponente del partito nella Marca e quello del capolista, Mauro Babolin. Per Labbrozzi anche un minuto di silenzio, seguito dal discorso di Cestaro e dal lancio di 8 palloncini bianchi.

IL RICORDO

«L’ho conosciuta a casa mia, l’ultima serata della stesura del programma elettorale - racconta Cestaro, reggendo un immagine di Lisa a forma di cuore - ed era una ragazza fantastica, preparatissima, un sorriso smagliante e questo sorriso è il ricordo che io ho di lei. E che voglio conservare di lei». Ma insieme al cordoglio c’è stato anche spazio per un po’ di divertimento, complice anche la presenza di Sabrina Salerno e del figlio Luca nella lista di Cestaro. Insieme a lui anche Sara Bagordo, 18 anni, Filippo Vedovato, 23 e Martina Lorenzon, 25. Ma anche le liste di FdI e FI hanno i loro rappresentanti giovani: Filippo Bisori (19, FdI), Giovanni Dotto (27, FdI), Sara Tolusso (19, FdI) e Giorgia Visentin (21. FI). Vera protagonista dei momenti musicali è però stata Alessandra Secchieri, giovane cantante esordiente. «Abbiamo poi voluto la presenza della squadra di pallanuoto insieme all’allenatore - ha spiegato Cestaro - perché i ragazzi sono stati scelti dalla nazionale per partecipare agli europei. La Preganziol che vogliamo è infatti una città che pensa allo sport e celebra i suoi sportivi». Cestaro ha anche annunciato che, in caso di vittoria, vorrebbe intitolare il campo di Sambughè a Silvano Grando, storico titolare dell’osteria “Da Silvano” ed ex presidente del Milan club locale.