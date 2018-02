Si accascia e muore a 45 anni â€‹davanti ai colleghi di lavoro

di Nello Duprè

MOGLIANO -fulminante sul posto di lavoro. La tragica fine è toccata ieri mattina a Davide Serra, originario di Milano e da qualche tempo residente in via Murano a, nel Veneziano. Serra lavorava per l'agenzianell'edificio di via Gioberti 33 assieme a un'altra ventina di colleghi. L'azienda tratta prodotti assicurativi sanitari ed è una consociata della Rbm Salute di via Forlani a Preganziol, che fornisce vari servizi per l'assistenza e la fornitura di fondi assicurativi per la prevenzione e sicurezza sanitaria. Attività collaterali collegate alla Compagnia di Assicurazioni Italia.