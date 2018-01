Inutile ogni cura, Cristiano muore â€‹a 43 anni: lascia due figli piccoli

di Annalisa Fregonese

MANSUÈ - Lutto a Basalghelle per la morte di, 43 anni. Il giovane papà lascia la moglie Maristella e due bimbi piccol di 7 e 3 anni. Un male incurabile molto aggressivo se l'è portato via in pochi mesi. Il tutto è iniziato con un disturbo alla gamba, sembrava una cosa banale, ma così non è stato. Inutile ogni cura. Ogni strada è stata tentata contro questo male che alla fine ha avuto il sopravvento. Lavorava alla. Si tratta del colosso fondato nel 1968 da Inaco Maccan, oggi diventato il più grande produttore di componenti per mobili nel mondo. Era un operaio benvoluto.