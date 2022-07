Aumentano i contagi: i Covid point riaprono alla domenica

TREVISO - Aumentano i contagi: nuovi orari di apertura per i Covid point di Treviso. L'Usl 2 Marca Trevigiana a fronte dell’aumento dell’afflusso ai Punti tampone che si sta registrando in questi giorni, attuerà una rimodulazione degli orari di apertura del Covid point di Treviso – ex Dogana che, a partire da lunedì 11 luglio, prolungherà l’attività di un’ora: fino alle ore 17.00 dal lunedì al sabato e fino alle 13 la domenica. Verrà inoltre temporaneamente riattivata l’apertura domenicale, dalle 8.00 alle 12, il 10 luglio ad Altivole e il 17 luglio a San Vendemiano. Si ricorda che per accedere ai Punti tampone è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online tramite il sito web dell’Ulss 2 o telefonicamente, contattando il call center al numero 0422 210701.

Di seguito gli orari di accesso ai Covid point: TREVISO (EX DOGANA) dall’11 luglio: dal lunedì al sabato 8.00-17.00 domenica 8.00-13.00 ALTIVOLE (EX VELO) dal lunedì al sabato 8.00-13.00 solo domenica 10 luglio: 8.00-12.00 SAN VENDEMIANO (VIA ITALIA, 143) dal lunedì al sabato 8.00-13.00 solo domenica 17 luglio: 8.00-12.00 Si ricorda infine che i tamponi possono essere effettuati, sempre previa prenotazione tramite il sito web dell’Ulss 2, anche presso il Laboratorio Bios di Treviso, la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier e i Centri di Medicina di Conegliano e Vittorio Veneto.