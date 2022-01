Contagi in 330 classe, 60 in quarantena, quatto punti tampone solo per gli studenti

In tre giorni di scuola il Covid è entrato in 330 classi. Tra queste, 60 sono state messe in quarantena e 270 sono in monitoraggio o auto-sorveglianza. Solo ieri sono stati confermati contagi in 203 sezioni. È proprio lo scenario che si sperava di evitare. « Con la ripresa della scuola dopo le vacanze di Natale, i provvedimenti di quarantena o monitoraggio sono ripartiti praticamente in automatico » , ha detto Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl. Inevitabile, visto quanto sta correndo il virus nella Marca. La variante Omicron dilaga. Il tasso provinciale è salito a 2.022 casi ogni 100mila abitanti. Nel trevigiano si sta registrando una media superiore ai 2.500 contagi al giorno. Sul fronte delle scuole, da lunedì a oggi sono già stati messi in didattica a distanza 1.200 ragazzi. Si sommano agli oltre 3mila che non sono ancora tornati sui banchi perché contagiati o in quarantena precauzionale come contatti di positivi. A conti fatti, vuol dire che oggi più di 4.200 studenti stanno seguendo le lezioni da casa, quando possibile. E torna pure lo spauracchio della chiusura di interi istituti.

CODE E DISAGI

Intanto con questi numeri sono tornate anche le code chilometriche davanti ai Covid Point dell’Usl. Ieri i cittadini hanno dovuto aspettare in auto per diverse ore prima di riuscire a sottoporsi al tampone in particolare davanti ai centri dell’ex Foro Boario di Oderzo e della Zoppas Arena di Conegliano. In quest’ultimo il sistema informatico è andato in tilt. E le attese si sono ulteriormente allungate. « A seguito di alcuni malfunzionamenti a singhiozzo della piattaforma software di gestione delle prestazioni per i tamponi, tra le 8 e le 9 si sono verificate delle interruzioni che hanno coinvolto il 10% degli assistiti in coda – spiegano dall’azienda sanitaria – appena ripristinato il regolare funzionamento, le prestazioni delle persone in attesa a seguito di tale malfunzionamento sono state recuperate in 15 minuti » .

STUDENTI E SCREENING