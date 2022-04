Positivo al Covid va in Comune a chiedere aiuti economici: denunciato

MASERADA - Denunciato alla Procura di Treviso perché trovato fuori dalla propria abitazione nonostante l’obbligo di permanere in casa a seguito della positività al Covid. E’ questo il destino a cui è andato incontro un 41enne extracomunitario residente a Maserada sul Piave, Y. C. Il fatto è accaduto venerdì scorso quando l’uomo si è spontaneamente presentato al Comando di Polizia Locale di Maserada con l’obiettivo di chiedere informazioni su come richiedere contributi economici per la sua famiglia e sulle comunicazioni da presentare in merito alla cessazione dell’ospitalità di due sue parenti e connazionali con cui stava dividendo l'abitazione dallo scorso 19 marzo. Successivamente, dopo che il personale dell’Ufficio di Polizia Locale gli ha fornito le spiegazioni e le informazioni richieste, lo straniero è rincasato in tutta tranquillità.

Il giorno successivo, però, gli agenti hanno scoperto che qualcosa in quella visita non andava. Dopo aver difatti effettuato la consueta analisi degli elenchi quotidiani che il Servizio Epidemiologico dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana fornisce al sindaco e che lo stesso poi condivide per i controlli del caso, è emerso che il 41enne si era presentato in Comando violando l’obbligo di isolamento domiciliare nel periodo di quarantena in quanto positivo al Covid-19.

A quel punto la Polizia Locale si è presentata a casa dell’uomo per chiedere delucidazioni, ma il 41enne ha subito accampato scuse inconsistenti (alludendo al fatto che doveva accompagnare parenti in municipio) non riuscendo così a giustificare il suo spostamento da casa. «Fa riflettere la sfrontatezza del soggetto che ha violato la quarantena presentandosi da chi ha tra i propri obblighi anche quello di verificare la permanenza in isolamento domiciliare in caso di positività al Covid» dichiara il vice ispettore Dario Santamaria. Per questi motivi la Polizia Locale ha denunciato l’extracomunitario per la violazione dell’obbligo di quarantena.