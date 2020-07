Coronavirus Veneto, oggi sette nuovi contagi e una vittima Il bollettino

Coronavirus in Veneto, contagio e vittime di oggi, 9 luglio 2020. Una vittima nella notte nell'azienda ospedaliera di Padova. Sette invece i nuovi casi di pazienti risultati positivi al tampone: si tratta di due italiani (una donna di 90 anni e un uomo di 50), una persona nata in Nigeria di 26 anni, una persona nata in Kenya di 34 anni, una persona nata in Rep Dem Congo di 43 anni, una persona nata in Kosovo di 55 anni, una persona nata in Costa d'Avorio di 51 anni.

