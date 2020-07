Coronavirus Veneto, altri 7 contagiati: una bimba di un anno e due donne 36enni

I DATI AGGIORNATI

Ultimo aggiornamento: 11:00

VENEZIA - Coronavirus , i dati del Veneto aggiornati. Sette nuovi positivi nella regione oggi - 8 luglio - ma nessuna vittima rispetto ai dati di ieri: non sono numeri eclatanti, certo, ma a colpire è l'età dei contagiati. Si tratta infatti di 3 italiani (una donna di 48 anni, un'altra di 36 e di un uomo di 39), oltre a 3 stranieri - due uomini nati neldi 67 e 75 anni oltre a un'altra donna 36enne, nata in- oltre a unadi un solo anno, la figlia di uomo positivo di origini camerunensi che era stato testato nei giorni scorsi.Il totale dei contagiati dal 22 febbraio sale a 19.348, le vittime restano 2.034. I guariti salgono a 16.928Questo il bollettino dell'di oggi 8 luglio con i confronti rispetto a ieri alle 17. Da notare che glisono in totale 386 e ben 117 (il 30%) con domicilio fuori regione, nella stragrande maggioranza stranieri.Scende la pressione sui reparti ordinari, che ospitano 160 pazienti (-8), ed è stabile la situazione nelle terapie intensive, con 10 ricoverati di cui solo 3 positivi.