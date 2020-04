Coronavirus Veneto, fase 2: riaprono i mercati di frutta, verdura e pesce. Il sindaco: «Solo per chi abita lì vicino»

mercati

i mercati saranno accessibili solo a chi ci abita attorno e ci si dovrà andare con mascherina indossata e muniti di guanti.

all'aperto. «Sarà un, non un posto dove socializzare. Sia chiaro».smorza gli entusiasmi che stanno nascendo attorno al riavvio del commercio ambulante. E lo fa proprio nel giorno in cui il governatore Zaia annuncia un allargamento delle maglie, l'arrivo di provvedimenti meno restrittivi. Martedì dunque si riparte col mercato bisettimanale, ma esclusivamente dedicato ai generi alimentari.. Poi, nei giorni a seguire, anche quelli rionali. Ma poche illusioni: non ci sarà allegria, non ci sarà spensieratezza e, soprattutto, non ci saranno pretesti per fare passeggiate inaspettate.LE REGOLE«È tutto come prima - continua il sindaco - ci saranno le stesse regole che valgono per supermercati o negozi di alimentari. Ricordo che le disposizioni governative e regionali sono ancora tutte in vigore». Quindi le regole:Un pugno di ferro che sembra stonare nel momento in cui la fase 2, quella della ripresa seppur graduale, è in rampa di lancio. Senza contare che in tema di mercati, nei comuni più piccoli dove non sono stati sospesi, si è tenuto come punto di riferimento il criterio comunale: quindi mercati accessibili a tutti i residenti del comune. «Parliamo di dimensioni molto diverse. Comunque sono pronto ad adeguarmi alle nuove disposizioni che arriveranno dalla Regione e a rivedere le ordinanze - sottolinea il sindaco - quella sul mercato l'ho firmata venerdì. Poi se nelle prossime ore ci saranno cambiamenti, siamo pronti a metterci mano. Al momento mi adeguo a quanto previsto dal decreto ministeriale recepito anche dalla Regione. E la disposizione è chiara: per fare la spesa si deve prendere in considerazione il punto vendita più vicino. I mercati sono un qualcosa in più che mettiamo a disposizione dei cittadini. Ma non è che una da Fiera possa prendere e andare in piazza Burchiellati, tanto per fare un esempio. Poi, se la disposizione cambia, lo faremo anche noi».I PALETTIMartedì, le 22 bancarelle addossate lungo le Mura di piazzale Burchiellati, saranno quindi a disposizione solo dei residenti del centro o delle zone circostanti. Stesso discorso per i mercati di quartiere e tutti gli atri. «Ripeto: non cambia niente - ribadisce Conte - per fare la spesa si deve andare nel posto più vicino a casa. E sempre indossando mascherine e guanti. L'accordo è che i commercianti dovranno provvedere a regolare l'afflusso. Per rispettare le distanze, potranno entrare nei percorsi realizzati con le transenne poche persone alla volta. La polizia locale farà poi dei controlli. Le bancarelle saranno solo un posto per approvvigionamento, per fare la spesa e niente più. L'emergenza non è finita e non possiamo abbassare la guardia».I PERCORSIAnche accedere all'area del mercato sarà particolare: bisognerà entrare da una parte e uscire da un'altra. Il numero di persone sarà poi contato: davanti alla bancarelle si andrà un po' per volta. I potenziali clienti si metteranno in fila, come accade oggi per i supermercati, all'ingresso. Per piazzale Burchiellati si entrerà da porta San Tomaso e si uscirà in varco Caccianiga. Per il mercato del pesce nell'isola della Pescheria, l'ingresso avverrà dall'omonima via e l'uscita sarà su via San Leonardo. E così per frutta e verdura in piazzetta San Parisio: ingresso dalla Pescheria, uscita da via Manzoni.LA MAPPALa riapertura riguarda i mercati di Isola della Pescheria e Corte San Parisio, Viale, Piazzale Burchiellati, Borgo Mazzini e Piazza Matteotti, San Liberale (Piazza Unità d'Italia), San Pelaio (Piazza Costituzione), Mercato agricolo di Fiera (Villaggio Gescal), Campagna Amica di Monigo (Piazzale Olimpia), Campagna Amica di Santa Maria del Rovere (via Ugo Bassi). Resta sospeso il mercato di Piazza Santa Maria Maggiore in quanto non utilizzato da alcun operatore economico.