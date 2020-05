Niente "Toea Longa", il clan della Pescheria perde la sua festa

TREVISO - Le lunghe tavolate imbandite, per ospitare le festose compagnie di amici e famiglie, non ci saranno domenica 17 a pranzo in Pescheria. Il coronavirus ha cancellato anche la nona edizione della popolare e colorata festa “Tòea Longa in Pescheria”, iniziativa dei commercianti del la zona , ovvero il “Clan Pescheria”, per fare aggregazione e condividere una domenica all’aria aperta con molti trevigiani nella suggestiva isoletta che da mercato del pesce si sarebbe trasformata in trattoria con le grandi e lunghe tavolate. La macchina organizzativa si era messa in moto a fine gennaio, quando l’emergenza sanitaria del coronavirus non era scoppiata e che ora ha portato alla cancellazione della festa.



SPERANZE DELUSE

« Speravamo di farcela, che l’emergenza rientrasse - afferma Enrico De Wrachien tra gli organizzatori - invece abbiamo dovuto cancellare il tutto. Un vero peccato poiché si trattava dell’unica festa che , da nove edizioni , riempie sempre l’isola della Pescheria e la via adiacente. Una festa per consolidare amicizie, fare aggregazione e divertirsi fino a pomeriggio inoltrato grazie alla musica ed intrattenimenti » . Le lunghe tavolate avrebbero ospitato dalle 400 alle 500 persone giunte da casa con ogni ben di dio da degustare mentre gli organizzatori mettevano a disposizione tavoli, sedie, panche, piatti, bicchieri, posate trasformando appunto il mercato del pesce in una grande e festosa tavolata.



LA SCELTA

« Dispiace , ma non c’erano alternative - continua De Wrachien - A vevamo l’ ambizione organizzare un happening urbano contro il Covid . S arebbe stata una grande festa come sempre , in una domenica che si annuncia baciata dal sole, quasi estiva . Per il Clan Pescheria, gruppo molto affiatato e felice di creare questo evento sociale, sarebbe stato bello organizzare una festa popolare in centro città . Un momento di aggregazione ed amicizia che, soprattutto in questo momento, sarebbe serv ito molto » . Ma non finisce qui. « Non si demorde ovviamente e con orgoglio vogliamo esserci il prossimo anno . Con questa situazione anche un rinvio a settembre , c ome accaduto lo scorso anno per il maltempo , non sarebbe stato possibile. Ma con maggior volontà diamo appuntamento a tutti nel maggio prossimo » . Con la cancellazione della popolare “Festa dei Buranei”, la “TòeaLonga” resta l’unica festa del centro storico dove ogni gruppo, portandosi il pranzo da casa, diventa il vero protagonista dell’evento. Ultimo aggiornamento: 19:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA