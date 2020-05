CONEGLIANO - Minacciato e insultato sul web per aver detto che indossare le mascherine non è dannoso per la salute, che non può causare gravi patologie e che gli allarmi diffusi in questi giorni da alcuni ciarlatani sono semplicemente delle bufale. È l'incredibile situazione in cui si è ritrovato Salvo Di Grazia, medico di 52 anni, specialista in Ginecologia, che lavora negli ospedali dell'ex Usl di Conegliano e Vittorio Veneto ma che soprattutto attraverso il suo blog Medbunker.it è diventato un vero e proprio punto di riferimento contro le bufale in medicina a livello nazionale.



L'EPISODIO

Mercoledì è intervenuto sui social network per parlare delle mascherine, oggi più che mai fondamentali per ridurre il rischio di esplosione di nuovi focolai di coronavirus, assieme al rispetto delle distanze anti-contagio e alla costante igienizzazione delle mani. «No, portare la mascherina non fa ammalare né svenire, non fa morire né provoca il cancro ha messo nero su bianco Di Grazia sul suo account Twitter io d'altronde, come qualsiasi chirurgo, la tengo per delle ore quasi ogni giorno». «Non ti senti male perché manca ossigeno, ma perché respiri aria calda e non sei abituato ha aggiunto c'è pure una componente psicologica. Non hai nessun debito di ossigeno e non puoi averlo. È fisiologia. Ci può essere una sensazione, ma non può mancare l'aria, tranne se sei malato». Il dottore ha anche annunciato che sta preparando un post per spiegare nel dettaglio come funziona la diffusione delle bufale riguardanti proprio le mascherine, e non solo.

L'AGGRESSIONE

Fatto sta che subito dopo questo intervento si è ritrovato ricoperto di minacce e di insulti di ogni tipo come mai prima d'ora. Alcuni sono arrivati a dargli addirittura del criminale. Altri hanno continuato a sottolineare che secondo loro con la mascherina si respira troppa anidride carbonica e che di conseguenza si rischia di morire avvelenati. E così via. Il primo a essere incredulo è stato lo stesso DI Grazia. «Le mascherine non mi sembrano un argomento da stadio, non si tratta di politica o calcio. Uno potrebbe dirmi: Che m'importa? Io ho paura lo stesso. Invece sono arrivate anche minacce e persone che hanno provocato e insultato tira le fila il medico anti-bufale una, per esempio, al mio tweet ha risposto: Sei un criminale, con l'immagine dell'ingestione di un corpo estraneo. Non è nemmeno ignoranza, è dissociazione mentale».

Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA