Barchino con 14 trentenni di notte in Canal Grande: multati per oltre seimila euro, fra loro anche trevigiani

VENEZIA Un nutrito gruppo di trentenni residenti a Venezia, Treviso e Padova sono stati multati nella notte scorsa dai carabinieri di Venezia mentre si trovavano a bordo di un open di nove metri in Canal Grande.



Il gruppo composto da 14 persone, a bordo del barchino di proprietà di uno di loro, residente a Venezia, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri all'altezza della sede della Regione Veneto attorno all'1.15 di oggi, sabato 23 maggio 2020.



I quattordici sono stati fatti scendere e multati con sanzioni tra i 400 e i 500 euro (in totale circa 6.000 euro), come previsto dalla legge sul distanziamento sociale. I 14 trentenni poi sono tornati a piedi negli hotel in cui alloggiavano. Ultimo aggiornamento: 13:48