Coronavirus in Veneto: 3.820 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore, Verona, Vicenza e Treviso le più colpite

Coronavirus in Veneto: sono 3.820 i nuovi casi nelle ultime ventiquattr'ore e 13 i morti. Le persone attualmente positive sono 48.708 e le vittime complessive 2.571. In ospedale sono ricoverate 1.440 persone, mentre in terapia intensiva ci sono 173 pazienti. Le province più colpite Verona +779, Vicenza +716 e Treviso, seguite da +574, Venezia +523, Padova +495, Belluno +230 e Rovigo +125.

