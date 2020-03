Coronavirus: niente passeggiate, droni per controllare le colline del Prosecco

CONEGLIANO (TREVISO) - Niente più passeggiate nei parchi, nelle piazze e lungo i percorsi ciclopedonali, oltre che corse nelle colline del Prosecco: a sorvegliare che nessuno trasgredisca ci penseranno i droni. Accade a Conegliano, dove il sindaco Fabio Chies ha emesso una ordinanza che scatterà domani. In collaborazione con una ditta esterna, come riportano i giornali locali, saranno fatti volare alcuni droni per controllare dall'alto che tutti si attengano all'indicazione di stare in casa. Chi sarà individuato dall'occhio tecnologico sarà raggiunto dalle forze dell'ordine, identificato e denunciato. «Vedo ancora troppe persone che non rispettano quanto previsto nel Decreto e questo non è ammissibile dato che stiamo tutti operando per cercare di contenere al meglio la diffusione del Coronavirus sul territorio - spiega - . Attorno a noi c'è una zona collinare di quasi 25 chilometri quadrati che non riusciamo a pattugliare. Con l'ordinanza imponiamo che non si possa passeggiare oltre un chilometro da casa». © RIPRODUZIONE RISERVATA