VEDELAGO (TREVISO) - È morto nel sonno Nicolò Zamperin, 32 anni. Era presidente di seggio a Fossalunga e ieri mattina era atteso per avviare ufficialmente le procedure che precedono il voto. Ma quando alle 8 non l’hanno visto arrivare, i suoi colleghi di seggio hanno cominciato a capire che qualcosa non andava. E quando il ritardo si è fatto consistente hanno chiamato a casa dove viveva con i genitori: il papà Giuseppe e la mamma Stefania. Assieme a loro anche l’altro figlio Alberto. Sono stati loro a trovarlo senza vita nel letto.

LE IPOTESI

Un malore improvviso lo ha stroncato, uno choc sia per la famiglia che per tutto il paese. Mamma, papà e fratello non riescono a darsi una spiegazione. Nicolò, a parte una lieve indisposizione intestinale che lo ha colto in settimana e che lo ha fatto stare a casa un giorno dal suo posto di lavoro alla Ceccato Motors, non aveva problemi. Gli scrutatori del seggio di Fossalunga, venerdì, lo avevano visto per una riunione preliminare e non avevano notato nulla di strano. Aveva solo qualche linea di febbre, ma ormai si considerava guarito. Nicolò era sorridente e tranquillo, come sempre. In paese lo conoscevano tutti per via delle sue passioni: amante dello sport e delle escursioni in montagna, iscritto allo Sci Club di Asolo. Era anche appassionato di musica e di astronomia, si dedicava al volontariato. La madre racconta di averlo salutato la sera prima poco prima di mezzanotte. Tutto, insomma, appariva tranquillo. Poi il dramma.

LA SCOPERTA

Mentre i colleghi di seggio lo attendevano per le otto, i genitori si sono insospettiti quando alle 8,30 Nicolò ancora non era sceso per la colazione. Sono andati in camera sua trovando a letto, ancora avvolto nelle coperte. Sembrava dormire, ma in realtà il dramma si era già compiuto. Immediata la chiamata al Suem. L’ambulanza, partita da Castelfranco, è arrivata in tempi rapidissimi. Ma ormai non c’era più nulla da fare: Nicolò era morto. Nelle prossime ore verranno fatti degli accertamenti per capire le cause del decesso. Nicolò si era laureato a Padova dove aveva frequentato la triennale di Progettazione e Turismo Culturale, facoltà cui si era iscritto dopo aver frequentato l’Itis. Del decesso è stato subito informato anche il sindaco Giuseppe Romano: «Ieri mattina - racconta - hanno chiamato in Comune dicendo che un presidente di seggio non si era presentato. Poi abbiamo capito perchè. Nel pomeriggio sono andato a trovare la famiglia che, obiettivamente, era distrutta. Sono persone splendide, così come lo era Nicolò: un ragazzo sempre disponibile, sportivo, sciatore, attivo nel sociale. Quello che si può tranquillamente definire un giovane di belle speranze. Ciò che è successo è inspiegabile e, immagino, verranno fatti degli approfondimenti. Adesso non possiamo fare altro che rispettare il dolore per questa perdita gravissima». Marco Perin, consigliere comunale, è amico dei genitori di Nicolò: «Era un ragazzo esemplare, un esempio. In questo momento il dolore è troppo grande».