Auto incastrata nel sottopasso ciclopedonale di Ponzano, alla guida un'anziana

PONZANO VENETO (TREVISO) - Si è infilata con la propria auto nel sottopassaggio ciclopedonale della Postumia. Alla signora anziana che era alla guida sembrava tutto normale. E solo per un caso non ha investito qualche pedone o qualche ciclista. È quanto accaduto ieri mattina, 7 giugno, verso le 8.30, a Ponzano. L'auto è entrata nel percorso ciclopedonale all'altezza dell'hotel Relais Monaco. È scesa nel sottopasso affrontando anche due curve a gomito. Una volta arrivata nel parco urbano, in più, ha fatto manovra ed è tornata indietro attraverso lo stesso percorso ciclopedonale. Ora le immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine. Stando a quanto si apprende, è necessario capire se la targa risulta leggibile in modo inequivocabile. Solo dopo, nel caso, potrebbe arrivare la sanzione.