PONZANO (TREVISO) - Si è tirato giù i pantaloni e si è messo a fare i propri bisogni sull’aiuola davanti alla chiesa di Paderno. In pieno giorno. Senza curarsi di chi, passando, lo guardava sgranando gli occhi. E alla fine per lui è scattata una multa di 300 euro per atti osceni in luogo pubblico. La singolare vicenda ha avuto per protagonista un uomo di 42 anni residente nella zona di Mogliano. Venerdì pomeriggio stava transitando per il centro di Paderno, lungo via Roma. Qui ha sentito la necessità di fare i propri bisogni. Evidentemente si è trattato di una questione urgente, non rinviabile e soprattutto non gestibile. Il punto è che il 42enne non ha trovato di meglio che accovacciarsi su una delle aree verdi davanti alla chiesa di Paderno, nella zona dove tradizionalmente si svolge anche il Palio dei Mezzadri.

IL FATTO

Tutto è accaduto attorno alle 17.30. Tra l'altro in un'ora di punta. In particolare lungo la trafficata strada provinciale di via Roma. Va da sé che la posa inequivocabile dell'uomo è stata subito notata da diversi passanti. Non poteva essere altrimenti in quel contesto. E a stretto giro alcuni cittadini hanno segnalato quello che stava succedendo direttamente alla polizia locale. Gli agenti sono intervenuti rapidamente. Dopo aver chiesto spiegazioni al 42enne, lo hanno multato per atti osceni. Questo tema è ampio è variegato. Sulla carta, ci sono diverse possibilità. Gli atti osceni legati a fenomeni di esibizionismo, o peggio, possono prevedere sanzioni fino a 10mila euro, più una denuncia penale. «Ma in questa particolare situazione non si è trattato di qualcosa di voluto per una qualche forma di esibizionismo – specifica Mosè Crema, comandante del corpo intercomunale di polizia locale di Ponzano e Povegliano – diciamo che potrebbero essere definiti come atti osceni "colposi". In sostanza, non è stata una cosa fatta apposta con l'obiettivo di compiere degli atti osceni. Semplicemente l’uomo ha scelto un luogo sbagliato decisamente sbagliato, tra l’altro in un punto molto frequentato dai cittadini». Ed è così che si è arrivati alla multa da 300 euro. E alla raccomandazione di non farlo più.