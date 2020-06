VITTORIO VENETO - Il multisala Verdi rompe gli indugi e riapre le sale lunedì, 15 giugno, dopo 113 giorni di buio. Img Cinemas, la società tornata due anni fa a gestire il cinema di via Lioni, sarà tra le primissime nel Triveneto a riprendere gli spettacoli nel primo giorno utile con una programmazione già definita fino alla fine del mese e prezzi popolari. Per accedere alle quattro sale del Verdi dovranno essere seguite alla lettera tutte le norme sull'igienizzazione e il distanziamento sociale, perciò diverse poltroncine sono destinate a rimanere vuote. «Ma la capienza in questo momento è l'ultimo dei problemi. Ciò che riteniamo opportuno è dare un forte segnale al territorio: anche il cinema riparte, nel rispetto delle nuove prescrizioni» chiosa Gianantonio Furlan, patron del Verdi, che ieri insieme ai suoi collaboratori ha definito la programmazione delle prime due settimane di attività.



LA PROGRAMMAZIONE

La seconda metà di giugno vedrà la presentazione di una trentina di titoli, tra i quali una selezione di prime visioni sul grande schermo. Tra questi saranno presenti L'Uomo Invisibile, il nuovo thriller di Leigh Whannell con protagonista Elisabeth Moss; il nuovo film di Ladj Ly I Miserabili, che racconta le difficoltà della vita nelle periferie parigine; Favolacce dei fratelli D'Innocenzo con Elio Germano, e per i più piccoli il nuovo film d'animazione Trolls World Tour La musica è in pericolo. Ritorneranno anche documentari e film evento, come il documentario sul razzismo in America Che fare quando il mondo è in fiamme?, mentre Disney presenterà una rassegna delle sue pellicole Marvel e Pixar degli ultimi anni. Come da abitudine pre-Covid, il Verdi manterrà un forte legame con il territorio: martedì 23 giugno l'associazione Cinema e Ambiente di Vittorio Veneto organizzerà nelle sale cenedesi la visione del documentario Antropocene: l'epoca umana, il cui accesso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti.



IL DISTANZIAMENTO

E a proposito di posti a sedere, per riaprire in totale sicurezza il cinema seguirà le normative riportate dall'ordinanza della Regione Veneto appena pubblicata. Dovrà quindi essere garantito il distanziamento sociale richiesto (almeno un metro) sia nell'atrio sia nelle sale, consentendo di sedersi le une accanto alle altre solo a persone dello stesso nucleo familiare, conviventi o non soggette al distanziamento interpersonale. «Alla luce di queste disposizioni, abbiamo calcolato che potranno essere utilizzati poco meno della metà dei posti normalmente disponibili» precisa Furlan. In tutta la struttura saranno disponibili totem per igienizzare le mani, e sarà necessario l'uso della mascherina durante la visione del film e negli spazi comuni. Sarà consentito consumare cibi e bevande, e garantita l'igienizzazione delle sale dopo ogni spettacolo. Anche gli impianti di aerazione saranno adeguati. Tra tante attenzioni da osservare ci sarà anche una sorpresa positiva: dal 15 giugno all'1 luglio tutti gli spettacoli avranno il prezzo promozionale di 5,50 euro per celebrare la riapertura delle sale spiega Furlan, che incassa l'incoraggiamento del sindaco Antonio Miatto. «Come tutte le attività che ripartiranno dopo lo stop forzato, auguriamo al Verdi di trovare una cittadinanza che si sia tolta di dosso preoccupazioni e paure - dice il sindaco - così che anche l'attività cinematografica possa ripartire di slancio e che la fortuna del cinema sia l'indice della volontà di ripartire da parte di tutti, l'abbrivio di una vita normale». La programmazione del Verdi ripartirà lunedì, martedì e mercoledì con L'uomo invisibile (17.30, 19.55 e 22.15), I Miserabili (idem), Favolacce (17.30 e 20), The Grudge e Bad boys for life (22.15), Sonic (17.30) e Doctor Strange (19.50). © RIPRODUZIONE RISERVATA