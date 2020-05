Coronavirus Veneto, sette morti e un solo contagiato nella giornata

Coronavirus Veneto: il bollettino del 25 maggio 2020 delle ore 17 (confronto con il bollettino delle 17 di ieri.

Le vittime di oggi: 7 morti in 7 diversi ospedali: uno a Vittorio Veneto, uno a Dolo, uno a Jesolo, uno a Villafranca di Verona, uno a Belluno, uno a Legnago, uno a Bussolengo. Il totale dei decessi negli ospedali ed extra ospedale è di 1.883.

In totale i positivi sono 7 in più rispetto alle ore 17 di ieri, ma dalle 8 alle 17 di oggi, lunedì 25, si registra un solo nuovo infettato in tutta la regione. I casi attualmente positivi sono 2.505 (-73), mentre i "guariti", i negativizzati virologici salgono a 14.710.

I ricoverati (positivi e negativizzati) scendno a 500 (-21), di cui 38 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare rimangono 2619 persone.

