Coronavirus Veneto, i positivi in terapia intensiva scendono a 10. Quattro morti nella notte

Bollettino del contagio in Veneto

Bollettino degli Ospedali del Veneto

La Mappa del contagio a Nordest

Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il bollettino del 25 maggio 2020 delle ore 12.45, con il punto alle ore 8 di stamane.Rispetto al report di ieri pomeriggio alle 17, il bollettino di Azienda Zero rileva 4 decessi negli ospedali veneti e nessuno nelle strutture territoriali.I pazienti deceduti sono uno a Vittorio Veneto, uno a Dolo, uno a Jesolo, uno a Villafranca di Verona. Tutti e quattro in "ospedali Covid".In totale i positivi, sono 19.097, cioè 6 in più dalle 17 di ieri. Il totale dei decessi negli ospedali ed extra ospedale è di 1.878. I casi attualmente positivi sono 2.578, mentre i "guariti", i negativizzati virologici, alle 8 di stamane risultano 14.641 (+ 84).I ricoverati (positivi e negativizzati) scendono a 489, mentre i pazienti positivi in terapia intensiva attualmente sono 10, 29 invece quelli negativizzati. In totale nelle terapie intensive venete si registrano 39 pazienti, uno in meno rispetto a ieri.In isolamento domiciliare rimangono 2619 persone.