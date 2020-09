CORNUDA - Precipita dal balcone: grave un ventenne di origine cinese. Incidente domestico ancora dai lati oscuri nella notte tra giovedì e venerdì in un condominio di via Sant'Anna. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi dei famigliari e degli amici che hanno trovato il giovane riverso in giardino dove era precipitato poco prima dal balcone di un appartamento al primo piano. La chiamata al 118 è stata immediata e sul posto si è giunta un'ambulanza del Suem che ha trasportato il giovane, M.Z., in gravi condizioni all'ospedale di Montebelluna.



I FATTI

Ci sono ancora dei punti oscuri per quanto riguarda l'incidente domestico che ha visto protagonista un ventenne cinese in via Sant'Anna al confine con il comune di Crocetta. Il giovane, che non si esclude che fosse sotto l'effetto di un mix di alcol e stupefacenti, si trovava con altri connazionali all'interno dell'appartamento. Una serata tranquilla che in poco tempo ha assunto dei risvolti drammatici. Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe avvicinato al balcone forse per prendere una boccata d'aria o per fumare una sigaretta. Il ventenne si era appena affacciato alla finestra quando all'improvviso, forse per una svista anche se si suppone che possa aver avuto un malore, ha fatto un volo di quattro metri finendo sull'asfalto. Una caduta tremenda e nell'impatto M.Z. si è procurato ferite molto gravi, fratture e contusioni, su tutto il corpo. Forse in preda ai fumi dell'alcol, il giovane tentando di sporgersi oppure di sedersi sul balcone, avrebbe perso in pochi istanti l'equilibrio precipitando sull'asfalto. Non c'era tempo da perdere: subito è scattata la chiamata ai soccorritori. Sono stati attimi di apprensione per amici e parenti che hanno temuto per le sorti del ventenne. Mentre il giovane si trovava riverso a terra in preda ai terribili dolori dovuti alla drammatica caduta, gli amici e i famigliari hanno immediatamente allertato il 118. All'arrivo del medico e dell'infermiere del Suem, le condizioni del ventenne sono apparse subito gravi. Il giovane è stato trasportato a sirene spiegate al San Valentino di Montebelluna dove si trova tutt'ora ricoverato. Le condizioni di M.Z. sono stabili e restano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA