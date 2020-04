Confindustria: Piovesana vicepresidente, in squadra con Bonomi

TREVISO - «A nome mio e di Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso, desidero esprimere le congratulazioni a Maria Cristina Piovesana per la designazione alla vice presidenza di Confindustria con la delega ad Ambiente e Sostenibilità strategica in questa fase epocale di cambiamento e il caloroso augurio di buon lavoro che rivolgo anche a Barbara Beltrame Giacomello e a tutta la squadra». Lo afferma il presidente di Assindustria Venetocentro, Massimo Finco sulla nomina della sua collega tra i vertici di Confindustria. «E' un risultato importante che viene da lontano, da una visione condivisa delle sfide che oggi devono affrontare le associazioni di Confindustria, stringendo alleanze tra territori - rileva Finco -. Da coerenza, tenacia e grandi capacità messe al servizio delle imprese e della società. Un programma e una squadra, quella di Carlo Bonomi, che disegna una Confindustria compatta, coerente e unita nel ruolo visibile e incisivo di rappresentanza dei valori ed esigenze delle imprese: condizione indispensabile per affrontare e superare la sfida tremenda che abbiamo davanti, per difendere e rilanciare il futuro produttivo del Paese, il lavoro e la nostra economia e, insieme, per cambiare Confindustria e anche noi imprese, se vogliamo che cambi l'Italia. L'auspicio è che sia al più presto operativa affinché l'impresa e il lavoro siano al centro della nuova ricostruzione». Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA