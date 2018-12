Il concerto punk nel centro sociale preoccupa Conte: «Non potete farlo»

di Paolo Calia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Laè stata mandata: ilin programma questa sera neldentro l'ex caserma Piave, non si deve fare. Il programma prevede l'esibizione degli, gruppo Punk inglese con un grande seguito tra gli appassionati del genere. E quella di Treviso sarà anche l'unica data in Veneto, presumibile quindi che ci sarà un grande interesse e un grande afflusso. Il sindaco Mario Conte tenta però di mettersi di traverso. Eventi del genere, per di più a pagamento, non sarebbero previsti dalla convenzione firmata con l'associazione Open Piave. E Conte, su questo tasto, batte parecchio: «Ho ufficialmente diffidato dall'organizzare questo evento - scandisce - e richiamato al rispetto di quanto prevede la convenzione firmata con Open Piave. E i concerti, a pagamento, non sono previsti».