I compiti per le vacanze? Dormire e abbracciare forte mamma, papà e nonni

di Elisa Giraud

CONEGLIANO - Dormire beatamente, abbracciare forte il papà e la mamma ogni mattina, cucinare qualcosa di delizioso con chi vorrete, fare un giro in biblioteca o in libreria e scegliere un libro che incuriosirà, mangiare a più non posso tutte le leccornie natalizie. Non è la lista dei desideri di un bambino per le vacanze natalizie, bensì una parte dei compiti assegnati da una maestra ai suoi alunni di quarta elementare. La lista dei compiti per il periodo di vacanze natalizie si è trasformata in una lettera che inizia con "Carissimi bambini, anche quest'anno sono arrivate le meritate vacanze di Natale! Per permettervi di godere pienamente questi giorni di festa, vi voglio suggerire alcune