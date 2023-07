TREVISO - Andava in bagno solamente due volte al mese. I farmaci non si erano rivelati sufficienti. E il problema incideva in modo pesantissimo su una donna di 34 anni. Fino a quando un intervento chirurgico eseguito in ospedale a Treviso, attraverso una sola incisione in laparoscopia, unico al mondo nel suo genere, non le ha cambiato la vita. Alla paziente è stato estratto un metro di intestino attraverso un singolo foro all’altezza dell’ombelico: praticamente tutto il colon, a eccezione della prima parte (cieco) e del retto. Di pari passo, le due estremità sono state ricollegate tra loro. E questo ha consentito di superare definitivamente l’inerzia del colon, che era collegata a una povertà di cellule che determinano la propulsione.

L’INTERVENTO

L’operazione eseguita da Ugo Grossi coadiuvato da Marco Piccino dell’equipe della Chirurgia 2 del Ca’ Foncello, ideata dal professor Sarli dell’Università di Parma, è all’avanguardia a livello mondiale. Tanto che potrebbe rivoluzionare il trattamento della stipsi grave, condizione molto debilitante. È infatti la prima volta che viene fatta una resezione quasi totale del colon usando la tecnica Sils (Single incision laparoscopic surgery). « Sono stati ottenuti risultati eccezionali – spiega Grossi – la singola incisione ha consentito una ripresa postoperatoria più rapida e una migliore estetica rispetto alle tecniche tradizionali » . Di fatto la cicatrice quasi non si vede. La 34enne è stata dimessa in ottime condizioni generali appena 4 giorni dopo l’operazione. Adesso, dopo anni di sofferenza, va in bagno in modo regolare un paio di volte al giorno. « Siamo lieti di aver introdotto con successo la tecnica laparoscopica Sils per il trattamento della stipsi grave – sottolinea Giacomo Zanus, direttore della Chirurgia 2 – questa procedura innovativa rappresenta un’alternativa sicura ed efficace alle metodologie tradizionali, consentendo una migliore qualità di vita per i pazienti affetti da questa condizione debilitante » .

