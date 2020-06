Nuovo passo per le colline dell'Unesco: nominato il comitato scientifico

VALDOBBIADENE - Nominato il comitato scientifico delle colline dell'Unesco: affiancherà l’associazione nello sviluppo e nella valorizzazione del sito divenuto Patrimonio dell’Umanità nel 2019. Il consiglio direttivo dell'associazione per il Patrimonio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, che ha come obiettivo la gestione del nuovo sito Unesco si è riunito venerdì 12 giugno, sotto la guida del presidente Marina Montedoro, per nominare il comitato scientifico. Queste, le figure di spicco del mondo accademico e istituzionale che comporranno il comitato, tra cui, il professor Mauro Agnoletti della scuola di agraria dell'università di Firenze (nominato in rappresentanza della Regione Veneto); Giuseppe Blasi, capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (nominato in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole); i professori Amerigo Restucci e Enzo Miceli dello Iuav; Vasco Boatto dell'Università di Padova e Ugo Soragni, direttore generale della direzione generale Musei Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) scelti dal consiglio direttivo dell'associazione. Resta ancora sospeso, fa sapere la società, il nominativo del rappresentante del Mibact che verrà reso noto nelle prossime settimane. Presidente del Comitato sarà Restucci che ha coordinato il comitato scientifico promotore della candidatura Unesco del sito delle colline del Prosecco, oltre ad essere già nel consiglio direttivo dell'IcomosUnesco e rappresentante delle Regioni italiane nella Commissione di tutela e fruizione dei siti Unesco. © RIPRODUZIONE RISERVATA