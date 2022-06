Colbertaldo, il parroco si sente male e viene soccorso dai fedeli

VIDOR - Parroco di Colbertardo colpito da malore. A soccorrerlo alcuni parrocchiani. Questa mattina, 4 giugno, intorno alle 11, la canonica era ancora chiusa e il telefono della parrocchia suonava a vuoto. Così alcuni fedeli sono andati a verificare i motivi di quelle mancate risposte. All'ingresso nella canonica hanno trovato il parroco sdraiato a terra ma cosciente. Preoccupati per le sue condizioni, i parrocchiani hanno immediatamente chiamato i sanitari del Suem 118 che sono intervenuti portando l'uomo all'ospedale di Montebelluna in codice 2, di media gravità. All'arrivo dei sanitari il don era cosciente. A destare la preoccupazione della comunità è stato soprattutto il fatto che il parroco soffre di noti problemi cardiaci. Provvidenziale l'intervento dei fedeli.