CODOGNE ’ - L’incubo è finalmente finito e, nelle scorse ore, Angela è tornata in Italia dopo un viaggio della speranza durato sei giorni. Partendo dall’inferno di Cherson, 350mila abitanti, città portuale sulla foce del Nipro, tra le prime a cadere nelle mani delle truppe russe, dove si era recata lo scorso 24 febbraio per assistere la madre, colpita da un infarto. Da lì sembrava impossibile uscire: rientrare a Codogné, dal compagno Giovanni Tommasella, un miraggio. E invece, con un po’ di fortuna e tanto coraggio, Angela è riuscita a tornare in paese. Ad accoglierla tutto il borgo in festa, sindaco compreso. «Mercoledì scorso ho saputo che una signora avrebbe tentato di uscire dalla citt à con la sua auto - racconta - . Mi ha chiesto se volevo andare con lei ».

I POSTI DI BLOCCO

La fuga è cominciata al mattino presto. « Siamo uscite al mattino presto e abbiamo dovuto fermarci almeno trenta volte ad altrettanti posti di blocco. I primi sono stati i peggiori perché erano russi. I soldati sembravano dei disperati e chiedevano se avevamo sigarette » r acconta con l’emozione che le rompe la voce Angela . « Ci siamo tenuti a sud di Nikolajev perch è i combattimenti li erano intensi. Abbiamo raggiunto Odessa solo alle 18, passando per paesi piccoli e strade secondarie ». Percorsi i duecento chilometri che la separavano da Odessa , Angela ha poi proseguito il suo viaggio verso la Moldavia dove si è fermata per due notti , per riprendere le forze e aspettare un passaggio verso la Romania. « Ho dovuto aspettare che ci fosse un posto libero nei pullman verso la Romania - r icorda commossa la donna, che da 20 anni vive in Italia - . C’erano mamme co n i bambini scalzi e persone anziane ». Angela è arrivata cambiando vari mezzi fino a Roncade , dove è andato a raggiungerla il suo compagno Giovanni che l’ha accompagnata nella loro casa di Cimavilla di Codogne’.

LA FESTA IN PAESE