TREVISO Ha fatto tappa anche a Treviso il progetto “Train Like a Champion”, promosso da McFit in collaborazione con Clemente Russo, un testimonial che non ha certo bisogno di presentazioni. Due gli argenti olimpici (Pechino 2008 e Londra 2012) conquistati dal pugile di Caserta, oltre a due ori mondiali (Chicago 2007 e Almaty 2013). Il focus di questa iniziativa è sensibilizzare sempre più persone sull’importanza dell’attività fisica per il benessere mentale ancora prima che fisico. Il nome del corso è “Immunity Boost”: un’iniziativa che è partita da ottobre e sta facendo il giro dello Stivale raccogliendo enormi successi tra il pubblico, come confermato dai vertici di McFit. “È un onore per noi collaborare con Clemente, la partecipazione è tanta, pari alla voglia di ripartire della gente dopo un periodo simile. È una persona molto umile è disponibile e ci sta accompagnando in questo percorso di riavvicinamento all’attività fisica”. Attività fisica che è strettamente collegata alla salute mentale: “Obesità, ipertensione e depressione sono solo alcuni dei problemi causati da questi due anni, e riteniamo che lo sport possa aiutare in parte a risolverli”.

LA DIMOSTRAZIONE

Una grande dimostrazione dell’impegno da parte di McFit “che non ha mai smesso di far sentire la vicinanza ai propri abbonati” oltre a regalare loro un’indimenticabile sessione di allenamento con un campione rinomato come Russo. Clemente stesso ha investito enorme impegno in questo progetto, dedicando sei mesi (ottobre 2021-marzo 2022) a suddetto tour. “Più che testimonial dell’iniziativa vorrei definirmi testimonial del benessere - le parole del pugile di Caserta - Penso che non si possa vivere senza sport, a tutte le età. Dagli schemi motori per bambini piccoli a quelli per anziani, ogni attività fisica è essenziale per la salute del nostro corpo e della mente”. Per tale motivo ha intrapreso e si è reso protagonista di un progetto che coinvolge oltre cinquanta abbonati per ogni tappa, rispettando sempre le misure di sicurezza in atto. “Lo sport ti aiuta a respirare meglio, a pensare meglio, a vivere meglio”, prosegue il bi-campione iridato. E questo è un aspetto che, ormai da febbraio-marzo 2020, è apparso troppo spesso in secondo piano. “Una componente fondamentale dell’attività fisica è l’autostima, a cui si aggiunge una enorme dose di motivazione. Il lockdown ha cambiato grande parte delle nostre abitudini, modificando le nostre vite. Siamo stati forzati a restare sul divano e non tutti hanno ritrovato la routine precedente, mi piacerebbe vedere lo sport nuovamente al centro delle nostre vite”.

L'OBIETTIVO

Obiettivo che non è certo una novità, considerato che Clemente, sfruttando nel modo giusto la notorietà derivata dai tanti successi nel recente passato, ha spesso coinvolto sui social i propri followers in piccole grandi lezioni. “È da due anni che mi impegno per stimolare al massimo il ‘pubblico’ ed essere d’esempio, per tamponare i danni causati dal Covid. Adesso ci stiamo riprendendo, vedo grande coinvolgimento da parte del pubblico e voglia di tornare alla normalità”.