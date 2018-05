L'imprenditore mette i suoi cimeli all'asta: «Così voglio battere la Sla»

di Tiziano Graziottin

Una ricercatrice esempio classico di cervello in fuga, una malattia infida come la, una serie diche raccontano mezzo secolo del. Un filo rosso unisce questi tre argomenti, che in teoria non c'azzeccano l'uno con l'altro, perché oggi c'è unche - chiusa, ma non proprio del tutto - la battaglia sul fronte del lavoro, da un paio di anni ne affronta una molto più dura da uomo: alla moglie Sandra è stata diagnosticata la Sclerosi Laterale Amiotrofica, quella che sembra purtroppo destinata a diventare la malattia del terzo millennio. E lui,, a sua volta di recente uscito in piedi da una sfida che pareva destinata a concludersi su un letto d'ospedale, come sempre nella sua vita l'ha presa di petto, non accontentandosi di avere le cure più innovative per il suo angelo ma buttandosi nella mischia al fianco di chi, ognuno per la sua competenza, si batte contro la stronza, come Stefano Borgonovo - grande attaccante di Milan e Fiorentina - aveva ribattezzato la Sla.Ecco che gli argomenti dell'inizio apparentemente alieni l'uno all'altro si saldano: Gazzola, che nella sua vita è venuto a contatto con i più grandi campioni dello sport della nostra epoca, ha deciso di mettere all'asta cimeli senza prezzo per finanziare il progetto Un cervello per la Sla, da lui stesso voluto per riportare in Italia (all'Università di Padova) una ricercatrice considerata una delle studiose più qualificate nello studio di questa sindrome. «Un'idea che mi è venuta parlando con lo staff del professor Maurizio Corbetta, direttore del Dipartimento universitario di Neuroscienze - spiega Gazzola - e in particolare con i medici Gianni Sorarù e Stefania Lelli, che più direttamente seguono il caso di mia moglie. E mi è piaciuta l'idea di non dare genericamente fondi per la lotta alla Sla ma di vincolare tutto a un progetto ben preciso, quello di far rientrare in Veneto uno dei nostri ricercatori più apprezzati».