TREVISO - I suoi nonni materni si sono conosciuti al castello di Collalto il 25 aprile di cinquant'anni fa. Era il 25 aprile, una gita in bicicletta che pareva scritta nel destino. Per questo Marilisa Olimpia Zanini ha scelto di dire si a Mikkel Frolich Honorè nello stesso luogo il 14 ottobre. Ci saranno - calendari permettendo- sportivi del ciclismo e del basket alle nozze dei Promessi Sposi del Giro d'Italia. Il pubblico infatti ricorda la romantica richiesta durante la tappa della cronometro da Valdobbiadene nell'ottobre 2020 con l'immancabile cotè di anello, lacrime e assenso. E la favola non poteva che concludersi in collina, dopo la cerimonia religiosa nella chiesa di residenza della sposa, a San Liberale. Ventinove anni Marilisa, per tutti Mery, ex giocatrice professionista e oggi manager nell'Olimpia Armani di Milano, 25 Mikkel. Figlio d'arte (il nonno è stato un campione delle due ruote) il ciclista su strada è professionista dal 2019 ed attualmente veste i colori della Quick-Step Alpha Vinyl Team. Durante il Giro 2020, Honorè correva con la Deceuninck-Quick Step con cui aveva debuttato l'anno prima ufficialmente da professionista.

L'INCONTRO

La scintilla? Durante una gara a Vertova nel bergamasco nel 2015. Da allora Mery e Mikkel fanno coppia fissa dividendosi tra Milano, città di residenza di lei, e Melide comune nel Canton Ticino in cui abita lui. Insieme hanno scelto di sposarsi nella Marca trevigiana, tra quelle colline che li hanno proiettati all'attenzione del grande pubblico.

LA CERIMONIA

Il ciclista danese arriverà in chiesa con un abito a firma Armani mentre Marilisa ha scelto un abito color perla con velo da Gritti a Villorba già nello scorso febbraio, per il timore di non trovare il dresscode giusto per i suoi gusti ma anche i suoi 181 centimetri d'altezza. Testimone per la sposa sarà Alessandro Minotto, amico di vecchia data, mentre per lo sposo un'amica danese. Dopo la cerimonia religiosa officiata da don Paolo Giacomazzo, le famiglie e gli invitati (inclusa una nutrita delegazione danese) si sposteranno al Castello di Collalto per il pranzo e la festa. È l'agenzia trevigiana morethanweddings, specializzata in matrimoni internazionali, ad aiutare Marilisa nell'organizzazione. La coppia non ha ancora deciso dove vivrà dopo le nozze: con tutta probabilità continuerà a dividersi tra Milano e Melide.