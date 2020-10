VALDOBBIADENE P rima dell o start dell’attesissima crono del Prosecco il piacevole fuori programma rosa nella straordinaria cornice...rosa. Il 23enne danese Mikkel Frolich Honoré, compagno di squadra e di stanza della maglia rosa Joao Almeida , ha chiesto in ginocchio alla fidanzata Marilisa Zanini di sposarlo donandole l’ anello di fidanzamento . E l’incredibile richiesta è andata dritta al cuore della ragazza trevigiana che oltre al ciclismo ha la pallacanestro nel sangue: è infatti allenatrice del Mini Olimpia Milano e fa parte dello staff dell’Armani Basket.

SULLA STRADA

Una tappa che è stata un capolavoro di perfezione. Dal meteo, alla gente, al percorso. Un vincitore a Valdobbiadene, Filippo Ganna, con la maglia iridata. E una maglia rosa mantenuta e consolidata , quella d i Almeida. E che quel percorso il portoghese lo conosceva bene perché due anni fa, proprio sul Muro di C a’ del Poggio vinse la crono finale del Giro U 23, arrivando poi nella generale alle spalle d el vincitore Vlasov. E di meglio non poteva sognare Matteo Tosatto, diesse della Ineos Grenadi ers , ex pro’ di Riese e ultima maglia rosa trevigiana . « Come preventivato Filippo è stato un super Ganna. Ha sfiorato i 48 di media su tutto il tracciato . S i è comportato secondo le aspettative e abbiamo intascato anche il 2° posto con Dennis a 26” dall’iridato. Una tappa che abbiamo affrontato con il 58,39. La crono Conegliano - Valdobbiadene, 34 km che per certi aspetti assomigliavano al mondiale di Imola e che sapevo essere tutta nelle gambe di Filippo e del suo Bolide » . L ’iridato, prima maglia rosa al Giro ha firmato il tris . « Quello strappo di 1100 metri l’ho percorso centinaia di volte, sia in gara che in allenamento - racconta Tosatto -. I corridori questo tracciato lo conoscevano bene : in allenamento ho fatto dei video spiegando l criticità del percorso, pendenze, i tratti rettilinei. Insomma tutte le informazioni che servivano per affrontare al meglio questa tappa del Giro » . E così è stato. Ganna è salito su l Muro di C a’ del Poggio divorando metro su metro l ’impennata e poi pedalando con una potenza mai vista. Alla fine vittoria di tappa e piazza d’onore con Dennis, che danno morale alla Ineos Grenadi ers equipaggiata Pinarello dopo l’abbandono del leader Thomas .

I NOSTRI ALFIERI

Per Andrea Vendrame la tappa a cronometro invece è stata un ritorno a casa: « La condizione è abbastanza buona - racconta il corridore della Ag2r -. Resisto nonostante il gonfiore al polso. Voglio portare assolutamente a termine questo Giro. Da Piancavallo cercherò una fuga per farmi vedere, per mettermi i n evidenza e magari agguanta re quel la vittoria di tappa che rimane ancora un sogno. E poi tra Conegliano e Valdobbiadene è stata emozione infinita chilometro dopo chilometro. Correre vicino a casa, sulle strade che percorro ogni giorno in allenamento, ho ancora i brividi. Lungo il percorso tutti urlavano il mio nome, è stato fantastico. Il Giro deve andare avanti e dobbiamo arrivare assolutamente a Milano . I test fatti in questi giorni sono risultati tutti negativi e questa è una buona cosa. Sempre che non ci fermi il maltempo. Prepariamoci, non siamo bestie da macello, siamo umani, spero che ci sia un piano C fatto da Rcs, che permetta di superare le condizioni meteo che ad ottobre in montagna potrebbero creare seri problemi. Alla fine bella tappa, siamo riusciti a far vedere le colline del prosecco, missione compiuta » . Per Manuele Boaro (Astana), la frazione a cronometro ha spento le polemiche: « E’ stata una tappa perfetta, io ho pedalato tranquillo, dovevo risparmiarmi in vista dell’ultima settimana per essere di supporto a Fuglsang. Da Piancavallo in poi saranno tutte tappe dure. E’ stata una crono che ha sparigliato un po’ le carte e Fuglsang non è andato benissimo. I tamponi di questo giorni hanno dato esito negativo e con questo abbiamo stoppato tutte le chiacchiere. Ne faranno altri lunedì e giovedì. Il Giro va avanti con orgoglio. E può ancora riservare sorprese anche se Almeida è davvero una bella realtà». © riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA