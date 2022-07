ODERZO - Stava guidando tranquilla quando, all'improvviso, s'è vista entrare un serpentello dal finestrino dell'auto. È stato uno choc per la donna che, martedì pomeriggio, era al volante della sua auto in via Altinate, nei pressi della chiesa di San Vincenzo. Malgrado lo spavento, è riuscita a non perdere il controllo della vettura, avendo pure la prontezza di riflessi di alzare il finestrino, bloccando il rettile che così non è potuto entrare del tutto nell'abitacolo.



L'EPISODIO

Fermatasi e scesa dall'auto, la signora ha incrociato due operai che stavano passando in quel momento ai quali ha chiesto aiuto. I due tecnici l'hanno rincuorata, pian piano il finestrino dell'auto è stato abbassato in modo che il rettile potesse scendere a terra. «Io e mio figlio eravamo troppo spaventati, non pensavo potessero entrare in auto in questo modo» ha commentato la donna. Da capire come mai il biacco, in dialetto detto carbonasso, sia arrivato fino all'auto. «Vorrei ringraziare i due addetti che mi hanno gentilmente e coraggiosamente salvata dal serpente che stava entrando in auto» è il grazie espresso dalla donna. Quella che poteva essere una storia a lieto fine si è invece conclusa nel peggiore dei modi per il povero rettile. Sia la proprietaria dell'auto che i due operai intervenuti hanno avuto cura di non far del male all'animale. Che è stato fatto scendere a terra. Molto spaventato aveva cominciato a strisciare sull'asfalto, ancora qualche metro ed avrebbe raggiunto il fosso vicino. «Ho personalmente aspettato che un paio di auto ripartissero, cosa che hanno fatto evitandolo, per poterlo raccogliere e gettare in un campo lì vicino - racconta un testimone su Facebook - Purtroppo, un attimo prima che potessi farlo, un giovane è uscito sgommando e ridacchiando dal parcheggio della chiesa e l'ha appositamente schiacciato. Ho quindi tolto il serpentello dalla strada, ma ormai era morto». Molto dispiaciuta anche la signora suo malgrado protagonista della disavventura, era convinta che si fosse rifugiato nel fosso che si trova nei paraggi.



L'ANIMALE

Il biacco è un serpente non velenoso della famiglia dei Colubridi, frequente nelle campagne e nei giardini, sia in terreni rocciosi, secchi e soleggiati, sia in luoghi più umidi come le praterie e le rive dei fiumi. Con le temperature roventi di questi giorni e l'assenza di pioggia non è infrequente che questi animali si avvicinino alle case.