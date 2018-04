Barricate contro i nuovi profughi «Non aprite i 2 centri d'accoglienza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due città preoccupate per l'arrivo di decine di profughi minacciano, pur se in modi diversi, di salire sulle barricate. A(palazzina di via dell'Ospedale) e a(edificio in viale Italia) stanno per nascereil primo dovrebbe ospitare 40 profughi il secondo una cinquantina. La reazione non è stata positiva. Affermano alcuni residenti a Montebelluna: «È una palazzina centralissima a ridosso di edifici in cui abitano persone con disabilità, bambini, anziani. Come possono convivere con persone che creano problemi»? A Conegliano, invece, mentre il sindaco Fabio Chies cerca il dialogo con la Prefettura, è la Lega a cavalcare il malcontento: «Ci opporremo con tutte le nostre forze».