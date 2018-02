Cavalli imbizzarriti si lanciano al galoppo tra le auto in pieno centro

di Fulvio Fioretti

VITTORIO VENETO - Scompiglio in centro città, poco prima di mezzogiorno, per ladi duescappati ieri mattina dal loro ricovero recintato in via San Fris, zona Posoccon, di proprietà di Marco Bet, presidente dei Cavalieri Cenedesi, gruppo di rappresentazioni e tornei medievali.e pazzi di paura per le auto, hanno percorso alin mezzo al traffico almeno un paio di chilometri e hanno rischiato di travolgere, sfiorandola, una anziana che attraversava in piazza Giovanni Paolo I, prima di arrivare in piazza Meschio, dove alcuni cittadini tenendosi a distanza, con richiami e gesti sono riusciti a farli entrare: i due animali, che non si lasciavano avvicinare, hanno saltato le transenne e una volta sul ghiaione di piazza Meschio si sono calmati, rimanendo insieme...