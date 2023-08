Ulteriori lavori si aggiungono a quelli già in corso per la realizzazione delle rotatorie lungo via Piave. Nelle due notti del 31 agosto e del 1 settembre, per consentire la realizzazione di lavori di pavimentazione, il casello di Treviso nord rimarrà chiuso. Ma il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, rassicura che non ci saranno disagi: «Non vi saranno particolari riorganizzazioni della viabilità locale per la chiusura del casello autostradale di Treviso nord». Il consiglio è quello di utilizzare il casello di Conegliano Veneto in entrata verso Belluno e per chi proviene da Mestre invece l’opzione più rapida sarà Treviso sud. «Anche se si aggiungono questi lavori vicini per quanto riguarda le tempistiche già annunciate non dovrebbero esserci cambiamenti di nessun tipo» ha ribadito il vicensindaco, Giacinto Bonan.



L’INTERVENTO

Da ieri fino al 9 settembre infatti la strada provinciale 92 delle Grave è stata chiusa nel tratto tra l’incrocio tra via Selghere e vicolo Leopardi per l’avvio dei lavori necessari per costruire la nuova rotatoria tra via Piave e via Selghere a Lancenigo. I primi interventi erano stati eseguiti dall’Ats durante la prima metà di agosto e si proseguirà con l’installazione della nuova tubazione dell’acquedotto e la nuova fognatura di questo tratto. «I lavori per la rotonda li stiamo facendo ora - sottolinea Bonan - perché l’impresa appaltatrice - Ats - ha trovato un problema con l’acquedotto che, essendo vecchio, era tutto da rifare». Il tutto con le ferie di mezzo, ma, nonostante i necessari spostamenti per l’esecuzione di alcuni lavori, tutto procede secondo i piani. «Ats lavorerà ininterrottamente anche nei giorni di fine settimana» hanno rassicurato da Alto trevigiano servizi.



LA CIRCOLAZIONE

Da ieri dunque la circolazione di Lancenigo ha subito alcune variazioni temporanee con sbarramenti in alcune intersezioni, segnalate da Ats: «Tra la provinciale 92 e la strada comunale via Monte Grappa, all’incrocio tra la provinciale 92, via Capitello e via della Libertà e infine, all’intersezione tra via Marconi e via Selghere». Questi sono tutti interventi che hanno lo scopo di trasformare e mettere in sicurezza il collegamento con il casello autostradale di Treviso Nord, con la realizzazione di due rotatorie, quello ad altezza via Selghere e un’altra al posto dell’incrocio con via Monte Grappa. Un piano che in totale vale 2,2 milioni di euro e per la prima manche di lavori necessari sono stati stanziati 720.000 euro, compresi della quota messa a disposizione dalla Provincia in accordo con il programma di contributi ai Comuni per quanto riguarda la riorganizzazione della viabilità, andando ad intervenire sui punti più critici. A seguire la realizzazione della prima rotatoria, l’allargamento del tratto di via Piave fino al casello per l’A27. Continua anche la revisione della viabilità nell’area di via Roma e nella zona industriale delle Castrette, che il Comune di Villorba ha indicato come alcune tra le più critiche, per cercare di trovare proposte progettuali più puntuali di quelle finora adottate.