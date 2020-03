CASIER - Il suo club autorizza il “rompete le righe” e lei torna a casa dopo 18 ore di viaggio, appena prima della nuova stretta governativa sugli spostamenti. È stato un autentico “viaggio della speranza” quello di Melissa Donà, pallavolista già pantera dell’Imoco Volley e campione d’Italia con Novara nel 2017, in questa stagione capitano della squadra agrigentina di Aragona, capolista in serie B1. Anche in Sicilia, ovviamente, lo sport è fermo, ma il rientro nella Marca di Donà è stato tribolato. È lei stessa a riassumerlo: «Lo scorso weekend il presidente del nostro club, Nino Di Giacomo, ha deciso di sospendere a tempo indeterminato gli allenamenti in attesa di conoscere il futuro della stagione agonistica».



Un tempismo provvidenziale, visto che subito dopo sono usciti i nuovi provvedimenti governativi che non autorizzano più gli spostamenti tra Comuni se non per urgenze comprovate. In quel momento, però, Donà era già in viaggio verso casa: «Abbiamo deciso tutto in poche ore. Io e le mie compagne di squadra Elisa Manzano, friulana, e Serena Moneta, lombarda, siamo ripartite ognuna a bordo della propria auto a mezzanotte tra sabato e domenica - racconta la schiacciatrice trevigiana - volevamo prendere il traghetto delle 5.40 del mattino a Messina, e temendo di trovare code siamo arrivate agli imbarchi tre ore prima. Lì il personale ci ha misurato la febbre, poi abbiamo attraversato lo Stretto e una volta sbarcate in Calabria abbiamo guidato per circa 1.500 chilometri, ognuna con l’auto strapiena di effetti personali. E io avevo anche il mio cane Spank, bravissimo a sopportare il viaggio. Non abbiamo praticamente mai dormito, neanche in traghetto perché il mare era mosso. Siamo andate avanti a forza di bevande energetiche. Da Ferrara in su, in autostrada non c’erano altre auto oltre alla mia, e neanche dopo che sono uscita al casello di Preganziol poco prima delle 18. In Sicilia fino a sabato si vedeva ancora gente in giro per le città, siamo state catapultate in una nuova realtà. Adesso sono a casa mia in isolamento volontario, per precauzione”.

Donà ad Aragona si è costruita mascherine artigianali usando pezzi di stoffa ed elastici dei pantaloncini da allenamento e carta asciugatutto (“lì non riuscivo a trovare neanche i guanti monouso”). Ora potrà riposarsi a casa.

