La "Casa di Margherita" a Duna Verde per le vacanze dei piccoli pazienti oncologici

TREVISO - Un sogno che è diventato realtà. Da oggi - 4 marzo - i bambini ammalati di tumore, del reparto di Emato-oncologia pediatrica dell’ospedale Cà Foncello di Treviso, avranno una casa tutta loro dove trascorrere le vacanze al mare con le proprie famiglie seguiti dai loro “angeli in camice bianco”.

Il progetto “La Casa di Margherita” promosso dall’Associazione “Margherita…c’è ancora vita” di Marco Mion, assieme a CentroMarca banca di Treviso e Venezia, si concretizza con l'ultima importante donazione da parte dell' Associazione Italiana Leucemie di Treviso.

In pochi mesi sono stati raggiunti i 280.000 euro necessari per acquistare l'abitazione a Duna Verde.

In quel luogo, a pochi passi dal mare, ed immerso nella natura, negli ultimi due anni 17 famiglie hanno trascorso “Una Vacanza di Vita”: una settimana di riposo, con i loro bambini, completamente spesata dall’associazione. “Quello che ci hanno regalato – racconta Silena Stefani, la mamma di un giovane paziente del reparto di Oncologia pediatrica e ora direttrice dei lavori di restauro della Casa di Margherita - non è stata solo una vacanza, ma una boccata d'ossigeno, ad una famiglia che vive il dolore di un malato oncologico in età pediatrica, avvolta da abbracci e coccole. In quella settimana abbiamo assaporato la bellezza dei bei momenti dimenticati dal dolore dopo mesi di isolamento e di ricoveri ospedalieri, giornate di dolore, in cui vedi il passare dei giorni attraverso un vetro di una finestra d'ospedale”.



L’Associazione “Margherita…c’è ancora vita” ha voluto andare oltre: acquistare l’abitazione per farla diventare definitivamente “La Casa di Margherita” e di tutti i ragazzi che stanno affrontando il difficile periodo della malattia. La determinazione di Marco e Anna, genitori di Margherita Mion mancata nel 2017 all’età di 18 anni per una rara forma di tumore, ha contagiato in breve tempo molti amici e conoscenti dell’associazione.

A patrocinare l’iniziativa, fin dal suo nascere, l’Aulss 2 di Treviso.



Ultimo aggiornamento: 16:44

