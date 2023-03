TREVISO - Prezzi delle case alle stelle a Treviso. Nella prima metà dell'anno scorso i valori immobiliari sono aumentati del 6,7% rispetto al periodo precedente. Un boom che colloca il capoluogo della Marca ai vertici della classifica in Veneto. Molti cittadini hanno già vissuto gli effetti del fenomeno sulla propria pelle. E adesso la conferma arriva anche dall'ultimo report messo a punto dall'ufficio studi del gruppo Tecnocasa. Qualche esempio? Per un alloggio nuovo, signorile, in centro storico si va dai 6.500 ai 5.500 euro al metro quadrato. E gli affitti non sono da meno: trovare anche solo un monolocale in centro a meno di 550 euro al mese è sostanzialmente impossibile.

I prezzi delle case nei quartieri

Restando sul fronte delle compravendite di alloggi di un certo livello, nel quartiere di Fiera si scende un po', ma rimanendo comunque sui 3.200 euro al metro quadrato. Si è sopra ai 3mila euro anche nella zona del tribunale così come a Selvana e nella zona dello stadio. Per trovare il prezzo più basso, 2mila euro al metro quadrato, bisogna guardare verso Santa Bona e San Paolo. Se si cerca un appartamento usato di livello medio, di seguito, si va dai 2.700 euro al metro quadrato del centro storico agli 850 euro di San Liberale. Parlando sempre di acquisizioni, infine, per gli alloggi più economici la forbice è compresa tra i 1.450 e i 1.400 euro al metro quadrato del centro, del quartiere di Fiera e della zona del tribunale e tra i 950 e gli 850 euro di Santa Bona e di San Paolo. «Il mercato immobiliare del centro storico registra un aumento dei valori: c'è poca offerta e una domanda dinamica alimentata da acquirenti di prima casa e da investitori che cercano piccoli tagli da 180mila o 200mila euro da mettere a reddito è l'analisi fatta da Tecnocasa intorno alle principali piazze del centro storico si concentrano prevalentemente immobili di tipologia signorile che, in ottimo stato, arrivano a 4mila euro al metro quadrato. E sono presenti alcuni immobili di nuova costruzione, ricavati da demolizione e ricostruzione, acquistabili tra i 6.500 e i 6mila euro al metro quadrato». La scarsità di appartamenti a disposizione, inoltre, ha fatto salire i prezzi anche nella zona Eden. In questo quadrante si salva solamente l'area che fa riferimento al tribunale. Ma solo perché qui, come specifica l'ufficio studi, i valori immobiliari erano già elevati. L'aumento dei prezzi sta via via determinando una nuova geografia cittadina. A farne le spese è innanzitutto il centro della città. Sono sempre di più, infatti, le famiglie che cercano alloggi un po' più grandi. E per trovarli a un prezzo per lo meno sostenibile si orientano in particolare verso i quartieri di Sant'Angelo, Canizzano e Santa Maria del Sile. «L'incremento della domanda di soluzioni indipendenti e semi-dipendenti ha spinto le aree più esterne della città, lontane dalle mura, dove queste tipologie immobiliari sono maggiormente presenti - confermano a Tecnocasa - non ci sono molti interventi di nuova edificazione in corso. L'incremento dei costi di costruzione determinerebbe prezzi di vendita che il mercato non riuscirebbe ad assorbire». Oltre a una certa soglia, insomma, non si può proprio andare.

Il prezzo degli affitti

Per quanto riguarda gli affitti, la domanda resta elevata. Anche in questo caso il quartiere di Fiera segue a ruota il centro storico: per un monolocale si chiede in media un affitto da 500 euro al mese. Ma anche per un monolocale a Santa Bona si rimane sui 450 euro. Aumentando gli spazi, salgono inevitabilmente anche i prezzi. L'affitto per un trilocale in centro, per fare un esempio, arriva a quota 1.200 euro al mese. Mentre fuori dalle mura si va dagli 800 ai 600 euro al mese di Sant'Angelo e Selvana. «La domanda di appartamenti in locazione si indirizza prevalentemente sul trilocale ubicato fuori dalle mura - concludono da Tecnocasa - per un trilocale a Santa Maria del Sile, ad esempio, il canone medio si attesa intorno ai 650-600 euro la mese».

Tutti i prezzi