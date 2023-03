Gran galà dei Carnevali di Marca: estratti i biglietti vincenti della lotteria. Il primo premio è una Opel Corsa. Ecco l'elenco completo

SAN VENDEMIANO - Gran galà dei Carnevali di Marca, estratti sabato sera all'oratorio di San Vendemiano i numeri vincenti della lotteria legata alla manifestazione, a cui quest'anno hanno partecipato 250mila persone. I biglietti della lotteria di Carnevali di Marca sono andati esauriti: 20.600 pezzi venduti e 30 premi in palio. Il primo, e più ambito, è una Opel Corsa del valore di 21mila euro, messa in palio da Autogiada: il biglietto vincente è il numero E009. Si attende con ansia di sapere il nome del fortunato vincitore per la consueta foto ricordo con l'auto. Per ogni biglietto venduto, 5 centesimi sono stati donati in beneficenza, per un totale di 1.200 euro raccolti, suddivisi in tre assegni da 400 euro, consegnati a realtà benefiche del territorio, ovvero la Fondazione Oltre il labirinto onlus di Treviso, il Gruppo La tribù di Nervesa della Battaglia e Casa Giulia di Giavera del Montello.

Ecco l'elenco dei numeri estratti:

- dal 30° al 21° estratto - buono spesa da 50 euro nei supermercati Maxì e Spak: A140, F781, H778, D267, Q087, D987, R761, Q790, F766, M392.





- buono acquisto da 100 euro da Kiwi Sport:- buono acquisto da 200 euro da Kiwi Sport:- buono acquisto da 300 euro da Kiwi Sport:- buono da 500 euro da Toffolatti Gioielli:- buono da mille euro da Toffolatti Gioielli:- nuova Opel Corsa offerta da Autogiada (21mila euro):

I premi vanno ritirati entro il 30 aprile all’Ufficio turistico di Vittorio Veneto, in viale della Vittoria 110 e aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Di lunedì è aperto soltanto in orario pomeridiano. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0438-57243.