VALDOBBIADENE - Belle, londinesi, superchic. Non si accontentano della bollicina nel calice. Il vino desiderano produrlo nel cuore della Docg. Lesono così planate sulle colline del prosecco un anno fa. Cara si è fatta fotografare sulla terrazza dell'Osteria senz'oste con accessori Balmain. Ma che non si trattasse di un semplice viaggio di piacere si è scoperto due giorni fa, quando è uscita la notizia che il trio, ascendenze nobiliari con nonni baronetti e deputati, ha scelto di far nascere la, nuovo marchio conLE SORELLEChloe, primogenita refrattaria alla vita mondana, e le scatenatissime Poppi e Cara, modelle ed attrici, hanno scelto di creare una linea di famiglia: nome italiano e mercato inglese e statunitense. Ed ecco il prosecco Della Vite. Il video è già un inno alla bellezza del patrimonio Unesco e l'impegno ambizioso: un nuovo capitolo della storia del prosecco pare essere iniziato. Tra filari e botti sembrano tre dee: bellissime e diverse. E il loro esempio potrebbe fare solo da apripista per altri vip innamorati delle bollicine democratiche. «È sempre stato il vino della festa per noi» hanno spiegato, motivando questa avventura commerciale. Poppi, la secondogenita, ex modella e attrice di serie tv, ha firmato l'etichetta con il logo griffato a mano. In occasione della prima impresa commerciale tra le tre sorelle, l'ispirazione alla base del progetto è nata dal fatto che il prosecco ha avuto un ruolo in molte feste di famiglia.IL PROGETTOPer dare vita al marchio, il trio ha collaborato con la famiglia Biasiotto, proprietaria della tenuta Foss Marai a Valdobbiadene, orientata alla sostenibilità, fondata nel 1986 da Carlo e Adriana Biasiotto. Della Vite Superiore Docg è ottenuto da uve Glera raccolte a mano da vigne di 40 anni a Valdobbiadene. Della Vite Superiore Docg è in vendita nel Regno Unito per 25 sterline, mentre Della Vite Treviso Prosecco Doc ha un prezzo consigliato di 20 sterline. Nell'agosto del 2019 Cara Delevingne era stata avvistata in collina. A fare il giro del mondo era stato lo scatto da 1 milione e 400mila like della supermodel con vestitino floreale e una borsa di uno dei marchi per i quali sfila. «This view + Balmain = Happyness» scriveva (questa vista+Balmain è felicità). Le sorelle, come tanti londinesi, vanno pazze per le bollicine italiane. Ma l'incontro con il territorio è stato determinante. E l'entusiasmo è stato tale da convincere le tre donne a proporre una linea esclusiva di prosecco con un nome italiano che, in qualche modo, è una storpiatura del loro cognome. Un prosecco Docg e un Doc: le due bottiglie arriveranno sugli scaffali a brevissimo.L'AZIENDAPer Foss Marai la linea commerciale con le Delevingne è un'eccezione, maturata nell'ambito di una scelta precisa fatta dallo staff di Delevingne sul marchio e sull'approccio sostenibile alla viticoltura. «Siamo orgogliosi che Cara Delevingne abbia scelto la nostra azienda, e il territorio del Valdobbiadene Docg, per il lancio internazionale di un progetto speciale ed unico spiega Andrea Biasiotto, direttore commerciale di Foss Marai. L'impegno e la passione della nostra famiglia nella produzione di spumanti di alta qualità, sono stati riconosciuti e apprezzati, ancora una volta, come massima espressione di eccellenza Made in Italy. E le tre sorelle ripagano dell'affetto. «Quando abbiamo incontrato Carlo e Adriana Biasiotto, terza generazione di vignaioli nella loro famiglia, abbiamo subito sentito una complicità che si è fatta più forte quando abbiamo assaggiato i loro vini spiegano nella presentazione dell'etichetta. Due anni dopo, quel viaggio è diventato Della Vite, e loro oggi costituiscono un frammento della nostra famiglia allargata».