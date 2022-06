Torna il Canta in giro: il talent per tutti oggi tocca oltre 12 piazze tra Treviso, Venezia e Pordenone

TREVISO - Al via la 29esima edizione del Canta in giro, contest nato nel 1989 da un’intuizione di Fiorenzo Boccato, cantante lirico che all’età di 22 ha creato quello che ora è diventato un appuntamento immancabile per i talenti canori del nord est. «Tutti quelli che hanno vinto il Canta in giro, ora vivono di musica, per noi è una grande soddisfazione», spiega Fiorenzo Boccato. Il Canta in giro è aperto a tutti, grandi e piccini, in presenza e online con il Song Web, talent in modalità remota nato tre anni fa in occasione della pandemia per sensibilizzare i ragazzi chiusi a fare musica e condividerla. Oggi il Canta in giro, tocca nella stessa stagione ben 12 piazze tra le province di Treviso, Venezia e Pordenone. Dopo un’intervallo di due anni, l’Associazione trevigiana Artgrow, forte del suo nuovo team organizzativo e capitanata da Boccato, per il 2022 ripropone un’edizione che prevede un percorso e premi stimolanti per i cantanti, sia in denaro che in strumentazione musicale.Visto il notevole riscontro di adesioni, Artgrow ha deciso di riproporlo anche per il 2022. «Aperto a concorrenti di qualsiasi età e cittadinanza, “Canta in Giro” non è solo un concorso canoro, ma una bella occasione di formazione, grazie alla possibilità di confrontarsi attraverso master class, laboratori e interviste con personaggi dello spettacolo e di fama internazionale», conclude.