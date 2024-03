Nicola Canal, l'influencer in cucina con i suoi follower per imparare a fare il tiramisù dalla "maestra della crema"

di Eleonora Pavan

TREVISO - Otto buonissimi tiramisù, un seguitissimo influencer made in Treviso, i suoi follower, la maestra della crema e, non da ultimo, la suggestiva location della Palazzina Barberia. Sono questi gli ingredienti con cui Treviso, città del tiramisù per eccellenza (non diciamo patria solo perché è ancora materia contesa) ha festeggiato in modo speciale il Tiramisù Day. Oggi (giovedì 21 marzo), in occasione della Giornata internazionale del Tiramisù, Nicola Canal, meglio conosciuto come “Canal il Canal”, il famoso contenent creator di Farra di Soligo, ha messo le mani in pasta assieme a otto dei suoi followers, realizzando altrettanti tiramisù che ogni coppia e famiglia che ha partecipato si porterà a casa, pronti per essere gustati.

Lo speciale corso fa parte delle tre giornate che la nostra città ha scelto di dedicare al dolce trevigiano (giovedì 21, venerdì 22 e domenica 24). Tra gli improvvisati pasticceri gente di tutte le età: da una giovane coppia con un bimbo di pochi mesi, a Chiara e sua figlia, la piccola Maya, entusiasta di aver imparato a preparare il suo dolce preferito. A svelare i segreti per la preparazione del tiramisù perfetto e a istruire Nicola i suoi follower, ospitati da Treviso Tiramisù, è stata Elsa Bologna, la cosiddetta “maestra della crema”, esperta pasticciera del laboratorio di Dosson.

Una giornata emozionante e indimenticabile, a detta di tutti i partecipati.