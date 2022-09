TREVISO - Sono state oltre tremila le persone che, ieri mattina, hanno preso d’assalto il Parco di Sant’Artemio per prendere parte alla 6. edizione di “Camminare per la Vita”. Anziani, adulti e tantissimi bambini si sono cimentati nella passeggiata solidale organizzata, tra gli altri, dall’olimpionica Deborah Compagnoni. «Sabato sera il numero di iscritti era attorno ai 2500 e ci aspettavamo che potesse crescere ancora un po’, dato che le iscrizioni sono rimaste aperte fino al momento dello start – spiega Antonella Gasparotto dello staff dell’organizzazione – . Tuttavia, il numero di persone accorse in mattinata per aggiungersi alla camminata ha superato le nostre più rosee aspettative » . Ad accompagnare i numerosi partecipanti centinaia di farfalle, scelt e come simbolo dell’evento che per l’occasione sono state liberate al momento della partenza dagli allevatori di Smart-Bugs. « Il nostro obiettivo è avvicinare le persone alle farfalle e porre l’attenzione sul tema della biodiversità - dichiara Emanuele Rigato, fondatore di Smart-Bugs - . L e farfalle, infatti, sono un impollinatore fondamentale quasi quanto le api e per questo vanno tutelate ». Tutto il ricavato di Camminare per la Vita, come da tradizione, verrà devoluto in beneficenza. Anche q uest’anno le donazioni andranno a sostenere Città della Speranza e inoltre due progetti di cura e inclusione ideati e organizzati da Fattibillimo di Mogliano e Abilmente Insieme di Ponzano.

LA CAMPIONESSA

« Il primo ringraziamento va ai volontari, senza i quali non sarebbe possibile realizzare tutto questo - afferma Deborah Compagnoni - . Il bello di manifestazioni come Camminare per la Vita è che coinvolgono persone di ogni età, dai bambini agli anziani, con il fine di fare qualcosa di buono per la comunità. Ovviamente non posso che riservare anche un grande grazie a tutti i nostri partner che hanno messo a disposizione dell’evento i loro prodotti. In questi anni ho visto l’interesse delle aziende locali, per la nostra iniziativa, crescere a dismisura, a dimostrazione del fatto che ci sono molti imprenditori trevigiani sensibili alle tematiche che Camminare per la Vita promuove » . I partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi, uno di 4 km e uno di 10, e, successivamente, hanno avuto modo di prendere parte alle attività ricreative organizzate dagli sponsor di Camminare per la Vita.

IL SINDACO